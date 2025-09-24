年々ルールやシステムが進化し続けている東京ディズニーリゾート。なかには知っていると緊急時に助かる便利なサービスも。今回は、東京ディズニーリゾートの裏ワザや上手な回り方を紹介している最強MAP＆攻略隊調査隊の皆さんが、パークを一日満喫するために知っておきたいゲストサービスをご紹介！ パークを訪れた際になにか困ったことがあればぜひ利用してみて。

※ この記事は『すっきりわかる東京ディズニーランド＆シー最強MAP＆攻略ワザ 2026年版』（扶桑社刊）を一部抜粋、再構成のうえ作成しています。

知っておくと便利なパークのサービス

楽しい1日が約束されたパークの滞在をさらに楽しむためにはちょっとした予備知識も必要。ゲストをサポートするための設備やシステム、各種サービスを把握して、さらに便利に効率よくTDRを楽しもう！

困ったらとりあえずここに行けばOK

なにか困ったことがあったとき、まずはここをチェック！

●総合案内窓口、遺失物センター

TDLの「メインストリート・ハウス」と、TDSの「ゲストリレーション」が、パーク内の総合案内窓口。各種相談に対応してくれるほか、遺失物センターも兼ねている。パーク外のエントランス付近にも「ゲストリレーション・ウインドウ」(TDL)、「東京ディズニーシー・インフォメーション」(TDS) という同様の施設がある。

●モバイルバッテリーレンタルサービス

パーク内外に設置されたレンタルスタンドで借りることができるが、利用に当たっては、モバイルバッテリーシェアリングサービスの専用アプリのダウンロードや登録が必要。専用アプリはレンタルスタンドの二次元コードをスキャンしてダウンロード。利用料金は48時間未満で180円〜。イクスピアリにもある。

●パークインフォメーションボード

TDLの「ワールドバザール」とTDSの「メディテレーニアンハーバー」「ロストリバーデルタ」にある情報掲示板。アトラクションの待ち時間、定時公演ショーの開演時刻、休止状況などが確認できる。身長規定のあるアトラクションの身長測定も行う。キャストが常駐。※2025年9月中旬現在休止中。

●救護室（FIRSTAID）

体調が悪くなったとき、キャストに伝えれば、最寄りの救護室を案内してくれ、応急処置の対応をしてくれる。

●ATM（カードバンキング）

TDLの「ワールドバザール」とTDSの入退園ゲート付近にATMがある。

大きな荷物は預けるor宅配で、身軽に！

おみやげを買いすぎても安心な荷物サービスも充実！

●コインロッカー

サイズはS〜XLまで6種類で、両パークとも入退園ゲート付近の内外に設置。入園当日のみ利用可。

・S／29×36×42／400円

・ M／37×36×42／500円

・ ML／37×36×57／500円

・ L／50×36×42／600円

・ XL／77×36×57／800円

・ XXL／117×36×57／800円

サイズはcm。ML、XL、XXLはパーク外のみの設置

●宅配サービス（宅配センター）

宅配センターは各パークのエントランス周辺にある。ここではパーク内で購入したアイテムをまとめて宅配（有料）してくれる。クール便も利用できるが、こわれやすいものなど一部は不可。

子連れディズニーも安心して楽しめる

子連れで行くなら知っておきたい施設やサービスは以下のとおり。

●迷子センター

小学生以下の迷子を預かってくれる。TDLの「ワールドバザール」とTDSの「メディテレーニアンハーバー」にある。

●ベビーセンター／授乳室

粉ミルク、ベビーフード、紙おむつなどを販売しており、お湯や電子レンジもあるので、赤ちゃんの授乳や食事、おむつ替えなどに便利。

●ベビーカー＆車イス・レンタル

レンタル料金は、ベビーカー（1人乗り）が1000円、車イスが500円、電動カートが2000円、介助用電動車イスが1000円。

●再入園システム＆ピクニックエリア

入園当日ならパークヘの出入りは自由。再入園時に入園時に使ったチケットのチェックを受ける。入退園ゲートすぐ外のピクニックエリアにはパラソルつきのテーブルがあり、ここでならパーク内では禁止されている持参のお弁当を食べるのもOK。多くのファミリーが再入園システムを利用している。

まだまだある！ディズニー満喫のお助けサービス

そのほかディズニーを楽しむのにぴったりなサービスをご紹介。

●メールボックス（ポスト）

パーク内各所にある。郵便物を投函すれば、オリジナルスタンプが押されて宛て先に届く。

●デジタル・フォトエキスプレス（DPE）

パーク内で撮影したデジタルカメラの写真データを「デジタル・フォトエキスプレス」というサービスに対応しているショップに持ちこむと、90分ほどでイラスト入りのオリジナル記念写真に加工してくれる。

パークの園内各所で無料配布していたガイドマップとスケジュール案内のトゥデイは2020年7月以降配布されていない。パークの情報は東京ディズニーリゾート・アプリか、公式サイトで確認を。