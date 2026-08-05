ESSE-online

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元・片付けられない漫画家がおすすめする「携帯できる救急箱ポーチ」。外出時の不安がなくなり生活が快適に
元・片付けられない漫画家の午後さん。急な体調不良に備えて「お薬ポーチ」を自作したところ、お守りのような安心感を得ることができたそうです。今回…
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セリア＆ダイソー110円「折りたたみうちわ」を比較。コンパクトで使いやすいのはどっち？
夏本番、外出先でバッグにひとつ入れておくと便利なのが「折りたたみうちわ」。最近は100円ショップでもさまざまなデザインの商品が販売されています…
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無料で楽しめる、中部エリアの「工場見学スポット」5選。人気お菓子のつめ放題からカツオ節削り体験まで
夏休みのお出かけにおすすめの、中部エリアの工場見学スポットを紹介します。教えてくれたのは、お出かけ情報サイト「いこーよ」のお出かけコンシェル…
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50代、「旅の荷物をコンパクト」にする3つの工夫。かさばる服やポーチもすっきり、身軽に動ける
自分時間ができて旅に出かけやすくなる50代。その一方、体力が落ちて疲れを感じやすくなるお年頃です。そんな年代が旅を思いきり楽しむポイントは、身…
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「高価だけれど後悔はなかった…」50代夫婦の“大型家具の選び方”。3回の引っ越しを経ても買い替えず愛用
一度購入すると手放しにくい「大きな家具」は、なるべく長く愛用できるものを選びたいもの。整理収納アドバイザーでライフオーガナイザーでもある井手…
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50代、義実家の片付けで「大量の通帳」が出てきてあ然。亡き義祖母の口座の解約にひと苦労：8月に読みたい記事
ESSEonlineに掲載された記事のなかから、8月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！「ものが多すぎて、なかなか進まない…」といった悩みの声も…
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40代が「ないと夏が越せない」無印良品の汗ケアグッズ3選。キッチンや外出時の暑さ対策に
酷暑が続くこの時季、ますます汗対策が欠かせません。不快な汗やムレに悩んでいたというのは、ESSEベストフレンズ101メンバーの青村怜子さん（40代・…
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暑い日は火を使わない！レンチンで完成、薬味たっぷり「納豆パスタ」レシピ
SNS総フォロワー数40万人超、時短レシピで人気の爆速レシピクリエイター・およねさんに、レンジ調理で完成する、薬味たっぷりでさっぱり食べられる「…
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70代ひとり暮らしの「無理しない片付け」マイルール。食卓はあえて小さく、ものを置かない：8月に読みたい記事
ESSEonlineに掲載された記事のなかから、8月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！画廊と美術館での学芸員経験をもち、現在は美術エッセイスト…
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映画館で目撃した50代女性の「マイケル風コーデ」が粋すぎる。大人の推し活ファッションに感動
老いを感じるほど年齢を重ねてはいないけれど、若い頃との違いが身にしみる40代。「マルサイの惑いっぱなし40代」では、現在46歳、3人の息子と夫と暮…
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いつまでもキレイな髪になる「ヘアブラシの選び方」。おすすめのブラシや髪がうるおう“とかし方”も
年齢とともに気になる髪のパサつきや傷み。ケアの第一歩として「ヘアブラシ」にこだわってみませんか？ここでは、ESSE読者の間で意識が高まっている…
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家がキレイな人は20分後の来客でも間に合う。視線を意識した「時短片付け」で部屋がすっきり見え
「お客様が来る前に家をキレイにしなきゃ」と思いつつ、やる気が出ない日もありますよね。そこで、整理収納アドバイザー1級のYUKAさん（40代）が「来…
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片付けられない人に共通する「口グセ」。前向きな言い換えと5つの問いかけ
何気なく口にしている言葉が、ひょっとしたら自分自身を縛っているかもしれません。じつは、暮らしを整える第一歩は片づけテクニックではなく、考え方…
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家を片付けたら年収70万円アップ！汚部屋が一変、「貯まる家」のビフォー・アフター
家を片付けたことで暮らしが好転した実例をご紹介します。今回紹介するのは、夫と2人暮らしの峯藤さんと、夫と子ども2人の4人家族で暮らす鈴木さん。…
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クローゼットがなくても「洗濯物をたたまず」収納するアイデア。家族全員ラクになって一石二鳥
洗濯物をたたんで収納する家事。簡単なようでいて、ほぼ毎日あって憂鬱になる家事のひとつです。5人家族で毎日洗濯物を回しているESSEベストフレンズ1…
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夏野菜たっぷり！「ナスとトマトのチーズミート焼き」。とろ〜りチーズでご飯がすすむ
夏野菜の代表格である「ナス」と「トマト」。今回は、そんな2つの野菜とひき肉を合わせたボリュームおかず「ナスとトマトのチーズミート焼き」を、共…
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アラ還から「やってよかった」趣味。数十年ぶりのピアノと音楽家も愛する“シュニッツェル”
マンガ『小学生男子（ダンスィ）のトリセツ』でおなじみ、福岡在住・まきりえこさんの日常エッセーマンガ。子どもが巣立ってから、アラ還世代の夫婦が…
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ACEes・深田竜生さん＆浮所飛貴さんが語る、お互いの「カッコいいポイント」。真正面からほめられてキュン
ドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』で共演している、ACEesの深田竜生さんと浮所飛貴さん。出演が決まったときの感想や撮影中の楽しみまで、息の…
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体形カバーもおしゃれ見えも！40代、「GUのメンズシャツ」コーデ4つ。1990円で最高のシルエット
締めつけのない着心地のいい服が着たくなる夏。プチプラファッションに詳しい40代のmakiさんがこの夏手放せないのが「GUのメンズシャツ」だそう。シル…
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のんさんが演じるのは「貯金なし彼氏なし」30代。水10ドラマ『Tokyo middle 30』の役と自分の共通点
俳優だけでなく、アーティストとして音楽、映画製作、アートなど幅広いジャンルで活躍している、のんさん。現在放送中の水10ドラマ『Tokyo middle 30…