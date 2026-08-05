ESSE-online

家を片付けたら年収70万円アップ！汚部屋が一変、「貯まる家」のビフォー・アフター

家を片付けたことで暮らしが好転した実例をご紹介します。今回紹介するのは、夫と2人暮らしの峯藤さんと、夫と子ども2人の4人家族で暮らす鈴木さん。…