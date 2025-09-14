コレ考えた人頭いい！力もコツもいらないからラクチン！100均の500円お掃除グッズが快適

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：回して水が絞れるモップ

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：ポールの長さ121cm

販売ショップ：ダイソー

力もコツもいらない！ダイソーで画期的な掃除グッズをGET

ダイソーをパトロールしていると、掃除グッズ売り場で気になる商品を発見。その名も『回して水が絞れるモップ』。お値段は￥550（税込）でした。

モップと、長さ約121cmのポールがセットになっている商品。こちらを組み立てて使用します。

モップは毛糸を束ねた形状です。早速使っていきましょう♪

毎日の掃除が楽ちんに！ダイソーの『回して水が絞れるモップ』

まずはポールを、モップにしっかりと取り付けます。次にモップ上のストッパーを左に回し、ロックを外します。

続いてモップに水を含ませ、ストッパーを引き上げてから凹凸部分で回転させてモップを絞ります。この時、回しすぎるとロックが外れにくくなるので注意してくださいね。

絞ったあとは、ロックボタンを押しながらモップを下げて使用します。モップの形状的に圧をかけて床を擦るのには向いていませんが、ホコリや髪の毛をしっかりと絡めとってくれるのが◎なにより、手で直接触れずにお掃除できるのが嬉しいです。

使い終わったらモップを洗って絞り、ロックを外した後に真っ直ぐ最後までモップを引き上げて、再びロックします。立てて干しておけば渇きも良好なので、収納しやすいアイテムでした。

今回はダイソーの『回して水が絞れるモップ』をご紹介しました。

手を濡らすことなく、水気が残らないほどしっかりとモップを絞れる商品。モップを回転させている時も凹凸が噛み合うことで巻き戻らず、手を持ちかえればモップの水気がなくなるまで回し続けられます。

力もコツもいらない便利グッズなので、快適にお掃除ができますよ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。