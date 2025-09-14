コレ考えた人頭いい！力もコツもいらないからラクチン！100均の500円お掃除グッズが快適
商品情報
商品名：回して水が絞れるモップ
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：ポールの長さ121cm
販売ショップ：ダイソー
力もコツもいらない！ダイソーで画期的な掃除グッズをGET
ダイソーをパトロールしていると、掃除グッズ売り場で気になる商品を発見。その名も『回して水が絞れるモップ』。お値段は￥550（税込）でした。
モップと、長さ約121cmのポールがセットになっている商品。こちらを組み立てて使用します。
モップは毛糸を束ねた形状です。早速使っていきましょう♪
毎日の掃除が楽ちんに！ダイソーの『回して水が絞れるモップ』
まずはポールを、モップにしっかりと取り付けます。次にモップ上のストッパーを左に回し、ロックを外します。
続いてモップに水を含ませ、ストッパーを引き上げてから凹凸部分で回転させてモップを絞ります。この時、回しすぎるとロックが外れにくくなるので注意してくださいね。
絞ったあとは、ロックボタンを押しながらモップを下げて使用します。モップの形状的に圧をかけて床を擦るのには向いていませんが、ホコリや髪の毛をしっかりと絡めとってくれるのが◎なにより、手で直接触れずにお掃除できるのが嬉しいです。
使い終わったらモップを洗って絞り、ロックを外した後に真っ直ぐ最後までモップを引き上げて、再びロックします。立てて干しておけば渇きも良好なので、収納しやすいアイテムでした。
今回はダイソーの『回して水が絞れるモップ』をご紹介しました。
手を濡らすことなく、水気が残らないほどしっかりとモップを絞れる商品。モップを回転させている時も凹凸が噛み合うことで巻き戻らず、手を持ちかえればモップの水気がなくなるまで回し続けられます。
力もコツもいらない便利グッズなので、快適にお掃除ができますよ。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。