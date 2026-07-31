収納
『収納』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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新幹線で女性がおもむろに「包丁」取り出し…皮むきは銃刀法に違反しない？
銃刀法では正当な理由なく刃体6センチ超の刃物携帯は禁止されており
弁護士JPニュース
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乗客同士でイライラ…ここ1年に新幹線内で増加した「2大トラブル」
プレジデントオンライン
2026年8月7日
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「第二のリビング」に憧れ中庭を作った家族たちが語る、住んでわかった後悔
アウトドア派でない家族は中庭でのプールやBBQをほぼ活用しなかったという
まいどなニュース
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無印良品のEVAスパポーチ、底面メッシュで濡れても乾きやすい設計が秀逸
女子SPA！
2026年8月6日
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「とりあえず」や「もったいない」部屋が物置と化してしまう5つの原因
「とりあえず置いとこ精神」や「もったいない教」などによる影響があると分析
livedoor ECHOES
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DAISOで発見した「ミニミニ財布」コンパクトなのに収納力バッチリ
硬貨・紙幣・鍵をひとまとめにでき、ポケットに収まるサイズ感とのこと
michill
2026年8月5日
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豪ジェットスターが2027年から機内の頭上荷物棚を有料化、約2700円から
FNNプライムオンライン
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豪ジェットスターが来年2月から機内の頭上収納棚の利用を有料化へ
収納棚の利用料は25豪ドル（約2700円）からで路線により異なる料金設定
共同通信
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63カ国旅した詩歩さんが実践、圧縮袋で荷物を半分にするパッキング術
63カ国旅した経験をもとに荷物を減らすコツや必須アイテムを紹介している
livedoor ECHOES
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66カ国を旅した詩歩が無印良品のトラベルグッズ20点を厳選紹介
66カ国の旅経験をもとに防犯・パッキング・美容など用途別に厳選したという
livedoor ECHOES
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石膏ピンだけで壁掛け収納が完成、トイレ活用アイデアなど3選が話題
原状回復できる壁掛けアイテム3選を紹介し、フォロワーから絶賛の声が相次いだ
オリコンニュース
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ワークマン超え？ダイソーから消えた伝説の傘が770円で復活！
最大のメリットは開閉の手軽さで、ボタン一つで骨が畳める構造を画期的だと絶賛
livedoor ECHOES
2026年8月4日
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熊本地震を機に、避難所向け暑さ対策の防災グッズへの注目が高まる
FNNプライムオンライン
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セリアの110円クピルカ風ボウルが、機能性とコスパで注目を集める
livedoor ECHOES
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普段使いできるウォーターバッグが、いざという時の備えに役立つ
普段使いもできる5Lのウォッシャブルウォーターバッグで備えを兼ねる提案で
オリコンニュース
2026年8月3日
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レクサスUXに新グレード追加、初採用の加飾と新色「蒼」が注目を集める
新色「SOU（蒼）」やLEXUS初のレイヤーグリッド加飾など内装質感が向上している
くるまのニュース
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スバルがサンバーバンを一部改良、スマートアシストの検知範囲を拡大
予防安全機能「スマートアシスト」の検知範囲を拡大し横断中の自転車にも対応した
くるまのニュース