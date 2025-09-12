参院選で落選し政界を引退した須藤元気氏が、格闘家団体「K-1」のプロデューサーに就任した。再びK-1の顔になった須藤氏に聞いてみたいのが、チャンピオン金子晃大（28）の「暴行動画」をどう見たかである。先週、金子が練習相手の顔面をグローブなしで殴る動画がネットに拡散。格闘技ファンの間で「こんな暴力を許していいのか」と批判が噴出しているのである。

【衝撃動画】これを「練習」と言えるのか…練習生の顔面にグローブなしでパンチして怒鳴りつけるK-1チャンピオンの「戦慄動画」

2度書類送検されるも不起訴に

K-1 WORLD GPスーパーバンタム級王者の金子晃大に暴行疑惑が持ち上がったのは、昨年8月のことである。金子の練習相手を務めていたAさん（30代前半）は、「約2年半の期間、金子から人間サンドバッグ扱いされてきた」とデイリー新潮に告発。Aさんが提供してくれた“証拠”には、血が滲んでパンパンに膨れ上がった顔写真や、駐車場で防具をつけていない腹部を金子から倒れるまで殴られる”異常な練習模様”を映した動画が含まれていた。

不起訴で「シロ」となり、9月7日のタイトルマッチに出場し、4度目の防衛を果たした金子晃大（左）と金子から2年半暴行を受け続けたと訴えているAさん（右）

さらにAさんは、金子に暴力で支配され、アルバイトで稼いだお金を「上納させられていた」とも訴えた。

金子は取材に、21年10月、Aさんの顎に手術しなければならないほどの大怪我を負わせたことは認めたが「練習中の事故であり、故意に暴力を振るったことは一度もない」と反論。アルバイト代の上納についても否定し、逆にAさんが返済していない立替金があると訴えた。

Aさんは昨年4月から今年2月にかけて、千葉県警に2件の被害届を提出。県警は捜査に乗り出し、1件の傷害容疑については今年1月に厳重処分を求める意見書付きで書類送検したが、３月、千葉地検は嫌疑不十分で不起訴処分にした。

犯罪を犯した疑いは存在するものの、裁判で有罪と認定するには十分な証拠が足りないという判断だ。Aさんは検察審査会に処分を不服とする申し立ても行ったが、結果は覆らなかった。

K-1は不起訴をもって「シロ」と判断し、金子の試合出場を容認。金子は9月7日にはタイトルマッチに出場し、4度目の防衛を果たした。だがその栄誉を讃える声はネット上であまり見かけない。このタイトルマッチが行われる直前から、一度は収束しかけていた疑惑が再燃し始めたからである。

映像に残っていた「衝撃の暴行シーン」

きっかけは、「第2の暴行動画」が拡散したことだった。元プロボクシング日本チャンピオンの細川バレンタイン氏が、Aさんからの提供を受け、9月5日にYouTubeチャンネルで公開した。

第2の動画は、23年1月、千葉県千葉市内の格闘技ジムで行われた金子とAさんとの「練習」を記録したものだ。苛立った様子で雄叫びを上げていた金子はバンテージを巻いただけの拳で、防具をつけていないAさんの顔面を２度パンチ。倒れるAさんに「おい！ 休むな！」「早くしろ！」と怒鳴りつけていた。

この動画に映されていた行為こそが、千葉県警が厳重処分の意見書をつけて書類送検した傷害容疑である。デイリー新潮は2月28日に配信した記事ですでに内容については詳報していたが、映像では伝えていなかった。

今回の拡散で、多くの格闘技ファンがあまりにリアルな暴行シーンを目にしてショックを受けたのである。YouTubeのコメント欄やSNSには、一斉に「不起訴だったとしても許される行為ではない」といったコメントが溢れた。

金子を不問にしたK-1に対しても〈解散すべき〉〈もう見ない〉といった非難が集中している。そんな中で散見されるのは、今月、K-1にプロデューサーとして帰ってきたばかりの須藤氏に説明を求める声だ。「元政治家」としての意見を聞いてみたいという声もあるのだ。

金子の兄貴分も「ありえない」と批判

だが須藤氏は今のところ沈黙を貫いている。須藤氏に質問状を送り、格闘家としてこの動画を見てどう思ったか、新プロデューサーとして対応に乗り出すつもりはないのか等質したが、「担当者が不在でお答えできません」との回答だった。

金子自身は非難の声をどう受け止めているのか。実は、動画の拡散をきっかけに金子の周辺でも変化が起き始めている。

9月8日、元K-1選手の城戸康裕氏は、自身のYouTubeチャンネルで、動画のでの金子の行為について「どう考えてもありえない」と厳しく指弾した。城戸氏は先のタイトルマッチで金子のセコンドについた、金子の兄貴分として知られる人物である。

城戸氏は金子に「100パーお前が悪い」「普段からやっていると思ったし、誰が見てもそう思うよ」と問い詰めたことを明かした。その際、金子は「あの時期は頭がおかしかった。強くなれれば他はなんでもいい感じになっちゃっていました」と非を認めるような発言をしたという。

さらに城戸氏がAさんに謝罪すべきだと言うと、金子は「僕もそれに関しては謝りたいと思っています」と口にしたというのだ。

金子はどうAさんに謝るつもりなのか

いったい金子はAさんにどのように謝るつもりなのか。Aさんは暴行が2年半、日常的に行われてきたと訴えている。2人きりでの練習中、四つん這いになったところを顔面に蹴りを入れられ、顎に大怪我を負い、4回手術したが、後遺症が残ったままだとも。上納させられたアルバイト代は数百万円に上ると話している。

当然すべてを認めるならば、頭を下げるだけで済まされる話ではない。それとも、動画の暴行だけを認めるつもりなのかーー。

金子に所属ジムを通して取材を申し込んだが返答はなかった。

格闘家にとって凶器である拳で格下の練習相手の顔面を殴るような男を、チャンピオンとして認めて本当に良いのだろうか。不起訴であれば許される行為なのか。格闘技ファンが投げかけている疑問にK-1は答えるべきである。

