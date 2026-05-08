お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政が5月3日、自身のYouTubeチャンネルで生配信を行い、2日に東京ドームで開催された「井上尚弥 vs 中谷潤人 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ」について熱弁した。その中での格闘技イベント「ブレイキングダウン」にまつわる発言が、大きな波紋を広げている。「日本ボクシング史に残る“世紀の一戦”とも称された試合に、屋敷さんは冒頭から《なんなんあいつら》と大興奮。《何ヶ月