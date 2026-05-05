「プロレス・全日本」（５日、後楽園ホール）「チャンピオン・カーニバル２０２６」で青柳優馬はＢブロック最終戦でザイオンに敗れ、優勝決定トーナメント（５・１７大田区大会）進出はならなかった。勝ち点を９に伸ばし優勝決定トーナメント（５・１７大田区大会）進出を狙った青柳。持ち味のダイナミックな攻撃を繰り広げたが、序盤から勝ち点４で既に敗退が決まっているザイオンの意地に大苦戦。最後はリバース式ブレーンバ