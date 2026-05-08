「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９・５」（９日、都内某所）朝倉未来が１分間最強を決める格闘技イベントの前日会見が８日、行われた。メーンで激突するフライ級の次期挑戦者決定戦となった“三河幕府の若頭”ＫＩＮＧカズと野田蒼はバチバチの舌戦を繰り広げ、会見にはドラゴンも乱入し、騒然となった。初代王者で龍志に敗れて陥落した元Ｋ−１戦士の野田と、ＢＤ１９でＲＩＺＩＮ戦士の西島恭平をＫＯしたＫＩＮＧカズが王座