ボクシング４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が３日、横浜市の所属ジムで、東京ドーム大会の一夜明け会見を行った。元世界３階級制覇王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝を相手に、濃密な攻防の末に判定３−０で勝利し、防衛に成功。超満員５万５０００人を熱狂させた歴史的一戦を完遂し「第２弾は全然あり」と、将来的な再戦についても前向きに語った。また、次戦についてはスーパーフライ級の３団