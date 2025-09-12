¡Ú¹â¶¶ ¹î±Ñ¡Û¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¹âµé¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡×¤¬Ãª¤ËÄÃºÂ¡Ä¡É³°¹ñ¿Í¡É¤¬¡É³°¹ñ¿Í¡É¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¡Ö¤â¤Ï¤äÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¥Ë¥»¥³¤Î¼Â¾ð
º£¤äÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¥Ë¥»¥³¡£
À¤³¦Ãæ¤ÎÉÙÍµÁØ¥¹¥¡¼¥ä¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤Ê¤¼´Ñ¸÷¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼»º¶È¤¬ÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¥³¥í¥Ê²Ò²¼¤Ç¤â¡¢¥Ë¥»¥³¤À¤±¤¬Åê»ñ¡¦³«È¯¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤Î¤«¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖµÒ¿ô¤è¤ê¼ý±×¡¢¾ÃÈñ¤è¤êÅê»ñ¡×¤¬²ó¤¹¡¢¿·¤·¤¤·ÐºÑ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹ñÆâ³°¥ê¥¾¡¼¥È¡¦ÉÙÍµÁØ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤Þ¤ÇÀºÄÌ¤·¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢¥Ë¥»¥³¤Îº£¤ÈÌ¤Íè¤òÅ°Äì²òÀâ¡£2020Ç¯´©¹Ô¡Ø¤Ê¤¼¥Ë¥»¥³¤À¤±¤¬À¤³¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï³¤³°ÉÙÍµÁØ
¹âµé¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¡Ö¥¶¡¦¥ô¥§¡¼¥ë¡¦¥Ë¥»¥³¡×¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¥Ë¥»¥³¤Ç¤âºÇ¹âµé¤È¤µ¤ì¤ëÉô²°¤Î°ì¤Ä¤À¡£187m2¤Î¹¤µ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àÃÈÏ§¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à3¤Ä¤òÈ÷¤¨¡¢Å·°æ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯Âç¤¤ÊÁë¤«¤é¤ÏÍÓÄý»³¤ÎÁÔÂç¤ÊÄ¯¤á¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥¡¼¸å¤Ï³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë57m2¤ò¸Ø¤ë¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ±¶õ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡£¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¥È¥Ã¥×¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï1Çñ50Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËþ¼¼¤Ë¤Ê¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»¤Î¤´ÅöÃÏ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤¢¤ë¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¥Ë¥»¥³¤Ò¤é¤ÕÅ¹¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ä°Ü½»¼Ô¤ò°Õ¼±¤·¤¿Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¶ä¹ÔATM¤Ë³°²ßÎ¾ÂØµ¡¡¢Tim Tam¤Ê¤É¹ë½£¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¥Ñ¥ó¤Ê¤É¿©ÉÊÎà¡¢¤½¤·¤Æ¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥ï¥¤¥óÎà¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£3Ëü±ß¶á¤¤¥É¥ó¥Ú¥ê¥Ë¥è¥ó¤Ê¤É¹âµé¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤âÃª¤ËÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤Î¤Ë¤À¡£
¤â¤Ï¤äÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
±¦ÀÞ¤·¤Æ¡¢¤Ò¤é¤Õºä¤«¤é¥Ë¥»¥³¥¢¥ó¥Ì¥×¥ê¤ÎÄº¤òË¾¤à¡£¤³¤Î°ìÂÓ¤¬¡¢ËèÇ¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡¢Ï©Àþ²Á¤Ç6Ç¯Ï¢Â³ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨Á´¹ñ1°Ì¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ë¥»¥³¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤À¡£¥¹¥¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤ä¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ä²Ú¶£¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¡¼¥ä¡¼¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤¬²¹Àô¤È¤È¤â¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò³Ú¤·¤à¡£Àã·Ê¿§¤À¤±¤ò¤ß¤Ë¤¯¤ë¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¤¤¡£Ìë¤Î9»þ10»þ¤Ç¤â¿ÍÄÌ¤ê¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³¹ÊÂ¤ß¤â¤Þ¤ë¤Ç²¤½£¤äËÌÊÆ¤Î¹âµé¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤À¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤Î´ÇÈÄ¤ä¹¹ð¤Ï±Ñ¸ìÉ½µ¤À¤±¤Î¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎµÒ¤â½¾¶È°÷¤â³°¹ñ¿Í¡£Åß¤Î¥Ë¥»¥³¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â³°¹ñ¿ÍÎ¨¤¬¹â¤¤³¹¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä¤³¤³¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Ò¤é¤Õ½½»úÏ©¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Î¥ê¥Õ¥È¤Ë¾è¤ëÃÏÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤Ò¤é¤Õºä¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¤Ï¡¢²¤É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¶áÂåÅª¤Ê¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬³°¹ñ»ñËÜ¤Ë¤è¤ë³°¹ñ¿ÍÁê¼ê¤Î¤â¤Î¤À¡£
¤Ò¤é¤Õºä¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥Ë¥»¥³¥°¥é¥ó¡¦¥Ò¥é¥Õ¥¹¥¡¼¾ì¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¡£Æ±¥¹¥¡¼¾ì¤Ï¡¢¼ç¤Ë5¤Ä¤¢¤ë¥Ë¥»¥³¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤âÁíÌÌÀÑ135ha¤ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÄ¹³êÁöµ÷Î¥5300m¡¢ºÇÂç¼ÐÅÙ40ÅÙ¡¢É¸¹âº¹940m¡¢¥ê¥Õ¥È¿ô12¡¢¥³¡¼¥¹¿ô24¤ò¸Ø¤ë¡£
³°¹ñ»ñËÜ¤Ë¤è¤ë¡Ö¹âµé¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¡×
¤Ò¤é¤ÕÃÏ¶è¤Ï¡¢¥Ë¥»¥³¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é±É¤¨¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤Ò¤é¤Õºä¤ò½ü¤±¤Ð¡¢°ìÊâÆþ¤ì¤ÐÆ»¤ÏÆþ¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¶¹¤¯º½ÍøÆ»¤ä¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¸Ä¿Í¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä°û¿©Å¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¤Ê¤«¡¢³°¹ñ»ñËÜ¤Ë¤è¤ëÂç·¿¤Î¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤ä¥Û¥Æ¥ë¤¬·ú¤Á¡¢º®ÆÙ¤È¤·¤¿³èµ¤¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥Ë¥»¥³¥°¥é¥ó¡¦¥Ò¥é¥Õ¥¹¥¡¼¾ìÁ°¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¹âµé¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Î¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ë¥»¥³¡×¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨·×²è¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÅìµÞÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥»¥³¥¢¥ë¥Ú¥ó¡×¤¬¤¢¤ë¡£¹á¹Á·Ï¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯²ñ¼Ò¡Ö¥Ò¥é¥Õ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò¡×¤Ë¤è¤ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö»³¿é¥Ë¥»¥³¡×¡ÊµÒ¼¼53¼¼¡Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤À¡£
¥¹¥¡¼¤òÍú¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥Û¥Æ¥ëÁ°¤«¤é¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¡¼¥¤¥ó¡¦¥¹¥¡¼¥¢¥¦¥È¡×¤¬²ÄÇ½¤Ê¹¥Î©ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡£Åê»ñ²È¤ËÉô²°¤òÊ¬¾ù¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ò¥é¥Õ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬³«¶È¸å¤â¥Û¥Æ¥ë¤ò½êÍ¤·¡¢¼«¤é±¿±Ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÊÌ¤Î¹âµé¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Î¡ÖÌÚ¥Ë¥»¥³¡×¤Ï¡¢²¹Àô¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢µÒ¼¼96¼¼¤òÈ÷¤¨¤¿°ìÅï·ú¤Æ¤À¡£¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬³°¹ñ¿Í½êÍ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÉô¤¬¥ê¥»¡¼¥ë¡ÊºÆÈÎ¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÓÄý»³¤òË¾¤à¥¸¥ã¥°¥¸¡¼ÉÕ¤¤Î¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬6²¯±ß¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÉô²°¤Ç¤â1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²Á³Ê¤ÇÇäÇã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
