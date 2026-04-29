冬のニセコがインバウンドで空前の賑わいを見せているのはご存知の通りだろう。オフシーズンに入った4月下旬に訪れると、さらなる需要拡大を見越した「建設ラッシュ」が繰り広げられていた。前編〈セコマに5万円の「白州」が…空前の開発ラッシュに沸くニセコ、日本でここだけしか見られない「風景」〉より続く。新幹線で東京〜倶知安が一本にそもそも、ニセコに国内外からマネーが流入し、開発を行っているのだろうか。『超富裕層