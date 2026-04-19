パウダースノーの聖地として知られる北海道・ニセコは、いまや「投資対象」としても世界の注目を集めている。海外富裕層を惹きつけるのは、安心して滞在できる環境と、不動産市場における高い流動性だ。それでも世界ランキングではまだまだ割安とされるニセコの真価とは何か。 【画像】世界スキーリゾート地プライム住宅希望価格ランキング 新刊『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一