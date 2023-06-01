記事ポイント東武百貨店 池袋本店「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」が東武限定の海鮮弁当や肉弁当をそろえます。北海道素材を使ったアスパラグルメやミルクスイーツがゴールデンウィークのおでかけ先で楽しめます。約90店舗が集まる会場では、ラーメンや活きた毛蟹まで北海道の味を都内で味わえます。 東武百貨店 池袋本店が、北海道の旬の味を楽しめる「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」を開催します。海鮮や肉