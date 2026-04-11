アルピニストの野口健氏が１１日、自身のＸを更新。北海道ニセコ町での衝撃の体験を報告した。野口氏は「ニセコのドラッグストアのワイン売り場が…えらい事になっています。昨夜からニセコの視察に入っていますが、衝撃の連続」とつづり、ウイスキーの山崎１８年に２８６０００円の値札が付いているのをはじめ、カリフォルニアワインのオーパスワン２０２１が１１７２６０円など衝撃の値段が付けられている写真を投稿した。