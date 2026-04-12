アルピニスト・野口健氏（52）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。北海道・ニセコの“物価高騰”に衝撃を受けたと報告した。野口氏は「ニセコのドラッグストアのワイン売り場が…えらい事になっています」とし、写真を添付。そこには「28万6000円」「11万7260円」「8万6900円」など、高額な銘柄がずらりと並んでいた。野口氏は「昨夜からニセコの視察に入っていますが、衝撃の連続。街並みも通行人も含めて目隠し