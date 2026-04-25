日本を代表するスキーリゾート・北海道ニセコ。地価上昇の波は、周辺町村にまで波及しています。さらに「ルイ・ヴィトン」のポップアップストアが登場するなど、名だたる欧米の高級リゾートと肩を並べる存在となりました。本記事では、高橋克英氏の著書『超富裕層に「おもてなし」はいらない』（講談社）より一部を抜粋・編集し、海外富裕層を惹きつけてやまないニセコの圧倒的な熱気を解説します。「カネ余り」時代の象徴…日本の