「韓国サッカーの危機だ！」欧州メディアが発表した“アジア・現役ベスト11”の顔ぶれに韓国メディアが敏感反応！「圧倒的敗北」「ファンは羨望の眼差し」
北米ツアーを敢行した日本代表は現地９月９日、米コロンバスでアメリカ代表と対戦して０−２で敗れた。３日前のメキシコ戦はスコアレスドローで、２戦を戦って１分け１敗、得点ゼロに終わっている。一方、同じくアメリカ、メキシコとのテストマッチに臨んだ韓国代表は１勝１分けで、ホン・ミョンボ監督は「きわめて収穫の多い２試合となった」と手ごたえを口にした。
世界でワールドカップ予選が佳境を迎えるなか、スウェーデンの専門メディア『Score 90』は連日、欧州や南米、アフリカなど各大陸別の「現役ベストイレブン」を発表している。９日にはアジア版が公開され、次のようなセレクションとなった（フォーメーションは４−３−３）。
GK 鈴木彩艶（パルマ）
DF 冨安健洋（無所属）
DF 伊藤洋輝（バイエルン）
DF キム・ミンジェ（バイエルン）
DF アブドゥコディル・フサノフ（マンチェスター・Ｃ）
MF 遠藤 航（リバプール）
MF 堂安 律（フランクフルト）
MF イ・ガンイン（パリSG）
FW 久保建英（Ｒ・ソシエダ）
FW 三苫 薫（ブライトン）
FW ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）
日本７名、韓国３名、ウズベキスタン１名という結果となり、これを受けてさっそく反応したのが韓国メディアだ。『SPOTV News』は「日韓でまさかここまで人数に差が出るとは想像できなかった。圧倒的な敗北である」と記し、『Interfootball』は「やはり日本の猛威は止められない。韓国の３人は面目を保ってくれた」と評価。なかでも熱く論じたのが『Xsports』で、「韓国サッカーの危機だ！」と銘打って次のように論じている。
「日本の選手が韓国より倍以上も多く選ばれた。日本が７人なのに対して韓国はわずか３人だけだ。中盤から前線にかけては文句のつけようがない人選と言わざるを得ない。ソン・フンミンは北米に活躍の場を移したとはいえ、いまだアジア最高の選手であることに変わりはなく、久保も三苫も欧州トップリーグで活躍する日本のスタープレーヤーである。だが、守備陣の人選はどうだろうか。キム・ミンジェと鈴木は妥当だとして、彼のチームメイトである伊藤は怪我でプレーしておらず、リハビリ中である。冨安はアーセナルと契約を解除し、怪我もあって現在も所属クラブがない状況だ。ウズベキスタン代表のフサノフもマンチェスター・シティで出場機会を得られずに苦戦している」
そのうえで同メディアは「このように日本の選手が２倍以上もベストイレブンに選ばれることで、韓国のサッカーファンは両国の差がさらに広がるのではないかと懸念している」と論じつつ、「韓国の３人が今後どのようなキャリアを描いていくのかが不透明なのに対し、日本の選手たちは欧州主要リーグでレギュラーを張る選手が多くなっている。彼らファンは羨望の眼差しを向けているのだ」と続けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】欧州メディアが選出した「アジア・現役ベスト11」をフォーメーション図で紹介！
