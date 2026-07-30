南米
『南米』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月6日
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スペースXのロケット残骸が月面に激突し、巨大クレーター形成の可能性
長さ約12メートル・重さ約4トンの残骸が時速約8700キロで激突したとみられ
読売新聞オンライン
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ヴィニシウスがブラジルで国民的英雄になれない理由を現地から読み解く
スピード重視のプレースタイルが創造性を好むブラジル人の好みと合わないという
サッカーダイジェストWeb
2026年8月5日
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63カ国旅した詩歩さんが実践、圧縮袋で荷物を半分にするパッキング術
63カ国旅した経験をもとに荷物を減らすコツや必須アイテムを紹介している
livedoor ECHOES
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日本代表が9月24日にウルグアイと対戦、ファンから期待の声が続々
キリンチャレンジカップ2026で南米強豪と対戦する日本代表に注目が集まっている
FOOTBALL ZONE
2026年8月4日
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ベネズエラ大地震から40日、死者6125人も行方不明者数は非公表のまま
政府は3日に死者6125人と発表したが行方不明者数は非公表のまま
読売新聞オンライン
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6月にベネズエラで発生したM7超の連続大地震、死者が6125人に
共同通信
2026年8月3日
2026年8月2日
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ナスカ遊覧機 墜落し全員死亡
TBS NEWS DIG
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ペルーのナスカ地上絵へ向かう小型機が墜落し、観光客ら13人が死亡
読売新聞オンライン
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世界遺産ナスカの地上絵を遊覧飛行中の小型機が墜落し13人全員死亡
日テレNEWS NNN
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ペルーのナスカ地上絵を遊覧中の小型機が墜落し13人全員死亡
FNNプライムオンライン
2026年7月31日
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SNS話題の子ザル・パンチくん、サル山デビューまでの半年間の成長記録
人工哺育で育ち群れのルールを自ら学ぶ姿を半年間密着で追っており
オリコンニュース
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63ヶ国渡航の詩歩が実践する海外旅行スリ対策、分散収納が鍵
63カ国渡航の経験から現金を3カ所に分散し財布はチェーンで固定を推奨
livedoor ECHOES
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UEFAが全55協会でFIFA主催大会のボイコットを決定、U-20女子W杯にも影響か
FIFAが発表した約3兆2700億円規模の子会社設立計画に反発したもので計画撤回を求める
スポニチアネックス