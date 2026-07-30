冨安健洋
冨安健洋は日本のプロサッカー選手。1998年11月5日生まれ、福岡県出身。セリエA・ボローニャFC所属。
2026年8月9日
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板倉滉が語る涙の主将就任とスウェーデン戦途中交代の経緯
遠藤航の直前離脱で急遽主将に指名され、挨拶で思わず涙がこぼれたとのこと
週プレNEWS
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冨安健洋がクリスタルパレス加入、鎌田大地と同僚で1年ぶりプレミア復帰
昨夏のアーセナル退団以来、約1年ぶりのプレミアリーグ復帰となる
スポニチアネックス
2026年8月8日
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冨安健洋がパレス加入、CB本職として新天地での挑戦を語る
「CBが本職」と語り、3バックの新天地で守備者としての再起を誓う
サッカーダイジェストWeb
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冨安健洋がクリスタル・パレスに正式加入、加入当日に即デビューを飾る
8月7日のフルハム戦で後半から途中出場し、デビューを飾ったとのこと
FOOTBALL ZONE
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冨安健洋のクリスタルパレス入りに歓喜の声「鎌田大地との共闘、熱い」
アーセナル退団から約1年ぶりの復帰で背番号は17番に決まっている
東スポWEB
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冨安健洋による「朗報」でネット上沸く「ついにきた！」「涙出た」
アヤックスを契約満了で退団後、トライアウトを経てプレミア復帰を果たす
サッカーダイジェストWeb
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サッカー日本代表DF冨安健洋 クリスタル・パレスへの加入が決定
SOCCER KING
2026年8月7日
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冨安健洋がクリスタルパレスに加入、約1年ぶりにプレミアリーグへ復帰
アーセナル退団から約1年ぶりにプレミアリーグへ復帰し背番号は「17」となる
共同通信
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冨安健洋がクリスタルパレスに加入し、2季ぶりのプレミア復帰
2025年のアーセナル退団以来、2年ぶりのプレミアリーグ復帰となる
スポーツ報知
2026年8月6日
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冨安健洋がクリスタルパレスと合意、鎌田大地とプレミアで共闘へ
トライアル参加で首脳陣を納得させ、48時間以内にサインと各メディアが報道
東スポWEB
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冨安健洋の「移籍先」決定か クリスタル・パレスへの加入決定的との報道
BBCやファブリツィオ・ロマーノ氏によると48時間以内に署名予定とのこと
SOCCER KING
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冨安健洋がクリスタル・パレス加入へ、鎌田大地と同チームでプレミア復帰
ロマーノ記者が8月5日、ロンドンでメディカル検査を通過したと伝えた
サッカーダイジェストWeb
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冨安健洋がクリスタルパレス入りへ、鎌田大地との共演が実現か
GOALもメディカルチェック通過を報道し、一両日中に正式契約の見込みとのこと
スポニチアネックス
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冨安健洋がクリスタル・パレスに加入へ、48時間以内に契約サインの見込み
移籍専門記者ロマーノ氏が8月5日に「HERE WE GO」とともに報じた
サッカーダイジェストWeb
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月30日
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冨安健洋がクリスタル・パレスの練習動画に登場、プレミア復帰が間近か
BBCスポーツは冨安について「完全移籍の交渉を行った」と報じており加入間近とみられる
FOOTBALL ZONE
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クリスタルパレスが冨安健洋の獲得交渉、条件面で大筋合意と英BBCが報道
スポニチアネックス
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冨安健洋がクリスタル・パレスと移籍交渉、フィットネスが焦点に
鎌田大地が所属するパレスで日本人タッグが実現する可能性があるという
サッカーダイジェストWeb
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冨安健洋 クリスタル・パレスと移籍交渉か…鎌田大地の同僚になる可能性も
条件面では大筋合意に達しており、フリートランスファーでの加入が濃厚とのこと
SOCCER KING