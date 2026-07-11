アメリカ代表
『アメリカ代表』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年7月29日
2026年7月27日
2026年7月24日
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W杯でバログン出場停止巡る内部情報漏洩疑惑、FIFAへ正式要請
米FWバログンの処分確認前に予測市場が開設され、情報漏洩の疑惑が浮上しているという
FOOTBALL ZONE
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ノルウェー協会がFIFAを正式告発、バログン処分への政治介入を問題視
バログン選手の退場処分がトランプ大統領の介入で覆されたとされる事件で
サッカーダイジェストWeb
2026年7月23日
2026年7月22日
2026年7月21日
2026年7月20日
2026年7月17日
2026年7月15日
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バロガンが退場騒動の渦中で感じた葛藤と本音を明かす
「これが大きな論争を巻き起こすと分かっていた」とCBSに明かしたという
サッカーダイジェストWeb
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米代表バログンが異例の処分猶予を振り返り、周囲の重圧を告白
FIFAの執行猶予決定で物議を醸すと予期していたとバログンは認め
FOOTBALL ZONE
2026年7月14日
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メッシとベリンガムが担う、イングランド対アルゼンチン60年の因縁
66年の「Animals」発言から86年「神の手」、98年ベッカム退場など因縁が続く
サッカーダイジェストWeb
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佐々木麟太郎と同じ8巡目指名からMVPを獲得した一塁手たち
8巡目からMVPや球宴出場を果たした一塁手の成功例が複数存在する
ココカラネクスト
2026年7月13日
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W杯でのバログン出場停止猶予は1人の独断？FIFA規律委員長が他17人無視か
FIFA規律委員長のカマリ氏が単独で処分撤回を決定したとレキップが報じた
FOOTBALL ZONE
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アメリカ代表FW・フォラリンの処分猶予 FIFA規律委員長の独断で決定か
他の17人の委員は誰1人この件に関与しておらず、事実上の1人決定だったという
SOCCER KING