回転寿司で「へぇっくしょん！！」レーン前で豪快なくしゃみを繰り返す男性客に → 男の子が『一言』

これは筆者の体験談です。それは週末の回転寿司店。大勢のお客さんで賑わっていました。

お寿司が流れてくるのを楽しみにしていたところ、突然の豪快なクシャミの音。それも連続で…。

レーンのそばでの無防備なクシャミ…飛沫が飛ぶのが気になりませんか？！

その連続クシャミ、レーンのお寿司まで飛んでますよね？！

近くの席からやってきた小さな男の子。彼はきっと家族や先生から教わったのでしょう。このことは周囲への配慮が重要であることを教わる機会となりました。マナーを守ることは年齢に関係なく、誰もが意識して守るべき大切なことだと改めて考えさせられました。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

元医療事務、コールセンター勤務の経験を持つ在宅ワーカー。文学部出身で、文章の力で人々を励ましたいという思いからライターの道へ。自身の出産を機に、育児ブログを立ち上げ、その経験を生かして執筆活動を開始。義実家や夫、ママ友との関係、乳幼児期から中学受験まで多岐にわたる子育ての悩みに寄り添い、読者が前向きになれるような記事を届けている。