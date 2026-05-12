お笑い芸人の中山功太が告発した、先輩芸人からの10年間にわたる“いじめ問題”。中山をいじめたとされるサバンナ・高橋茂雄とのやりとりが公開され、騒動は決着を見せたかに思えた。しかし、どうやら高橋は徐々に追い詰められているようで――。【写真】タオル1枚で撮影…サバンナ高橋の女優妻が美しすぎるパンサー尾形の“嫌いな芸人”にも波及発端は中山が5月5日配信の『ナオキマンの都市伝説ワイドショー season3』（ABEMA