パパと2人で回転寿司店に来て、おいしそうに次々とお寿司を平らげていく5歳の女の子。12皿をひとりでペロリと食べた、別の日にも10皿食べた後、パパが食べていた茶碗蒸しも食べ、最後にデザートのプリンまで。その豪快な食べっぷりを収めた動画が147.9万回再生を超える反響を呼び、「たくさん食べて大きくなって！」「しっかり残さず食べててすごい」「俺とそう変わらんくて笑う」などとコメントが寄せられた。動画を撮ったとき