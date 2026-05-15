中目黒に続き、関東エリア2号店出店決定！くら寿司のハイグレードブランドプレミアム回転寿司『無添蔵』が新宿にオープン―2026年7月上旬 開業予定―回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、2026年7月上旬、プレミアム回転寿司「無添蔵（むてんくら）」の関東エリア2号店を東京・新宿にオープンいたします。『無添蔵』は、2005年に1号店を大阪・堺市にオ