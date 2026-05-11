回転寿司のスシローは、5月12日・13日を一斉休業とする。11日までに公式サイトなどで発表した。【画像】スシロー、一斉休業のお知らせ公式Xでは「いつもスシローを支えてくださるみなさまへ大切なお知らせ」とし、「大変恐れ入りますが、5/12（火）・13（水）の2日間は、一斉休業とさせていただきます。14（木）に、お待ちしております！！！！！！！」と呼びかけ。また「本日11（月）は通常通り営業しております」と伝えた。