回転寿司チェーン大手の「はま寿司」は19日、原材料費や、人件費、エネルギーコストなどの上昇に対応するため、 26日からまぐろなどの一部商品について価格を改定すると発表した。【一覧】まぐろなど…公式サイトで発表された値上げされる商品公式サイトによると、主な商品価格として、「まぐろ」は100円（税込み110円）から120円（税込み132円）と20円（税込み22円）の値上げ。このほか「特製漬けまぐろ」「特製漬けとろびん