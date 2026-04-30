回転寿司チェーン「スシロー」（運営：あきんどスシロー）がきょう30日より、ゴールデンウィークに向けた企画を実施する。【画像】赤身のうまみ＆脂の“絶妙バランス”、通常180円〜の「特ネタ中とろ」通常180円から販売している「特ネタ中とろ」を、110円から販売。さらに、通常の約1.5倍増量した「大盛りねぎまぐろ軍艦」を110円〜から販売する。すべて税込み。ゴールデンウィークに、「おすしをお得に腹一杯お楽しみいた