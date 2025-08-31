»þÂ®225km/h¤Ç¡È¤´¤Ü¤¦È´¤¡É¥È¥ë¥³±¿Í¢Áê¤Î¡ÖÇúÁöÆ°²è¡×¤¬Âç±ê¾å¡Ä¸òÄÌ¹ÔÀ¯¥È¥Ã¥×¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡È°ãÈ¿¡É¡ÖÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÀ©¸ÂÂ®ÅÙÄ¶¤¨¤¿¡×
¸òÄÌ¹ÔÀ¯¤òÃ´¤¦¥È¥ë¥³¤Î±¿Í¢¥¤¥ó¥Õ¥éÁê¤¬¡¢¼«¤é¸òÄÌ°ãÈ¿¤òÈÈ¤·¤ÆÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢±¿Í¢¥¤¥ó¥Õ¥éÁê¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¹Ô¤·¤Ê¤¬¤éÆ»Ï©¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ¤ò90km/h¶á¤¯¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¸òÄÌ¹ÔÀ¯¥È¥Ã¥×¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¸òÄÌ°ãÈ¿¡É
¥È¥ë¥³¤Ç¸òÄÌ¹ÔÀ¯¤ò»Ê¤ë¥È¥Ã¥×¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÂç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥¦¥é¥í¡¼¥ë±¿Í¢¥¤¥ó¥Õ¥éÁê¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÆ»¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼Ö¤Î¹ÔÎó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥¦¥é¥í¡¼¥ë»á¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢Æ»Ï©¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÆ°²è¤Ë¤ÏÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ÌäÂê¤ÎÆ°²è¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤Î¼Ö¤ò¼¡¡¹¤ÈÄÉ¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ë¡£
±¿Å¾ÀÊ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡Ö»þÂ®225km/h¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥ë¥³¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤Ï140km/h¡£¼Â¤Ë90km/h¶á¤¯¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ëÃ´Åö³ÕÎ½¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ç¡¢SNS¤ÏÂç¹Ó¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¦¥é¥í¡¼¥ë»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢Â®ÅÙÄ¶²á¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿°ãÈ¿ÀÚÉä¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À©¸ÂÂ®ÅÙ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¥¦¥é¥í¡¼¥ë»á¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç3Ëü3000±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈ³¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
