自転車の悪質な交通違反に対する反則金制度（いわゆる「青切符」）の導入が注目を集めています。弁護士ドットコムニュースが読者から体験談を募ったところ、「自転車は車道が原則」とされる中で、ドライバーが日常的に直面する「理不尽なトラブル」や「事故への恐怖」が寄せられました。●接触してないのに「車のせい」に…兵庫県在住の50代女性は、車道を走る自転車をめぐり、言いがかりのような要求を受けたといいます。「70代の