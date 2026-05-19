運転中の「ながらスマホ」は危険行為として厳しく取り締まられているが、世の中には想像を絶する「ながら運転」をする猛者がいるようだ。投稿を寄せた広島県の30代女性（専門職／年収600万円）は、青信号になった横断歩道を渡ろうとした際、信じられない光景を目撃した。（文：篠原みつき）「女性運転手がハンドルの上にお弁当を置き……」女性の目の前で、危険な止まり方をした車がいたという。「介護施設の車が横断歩道を半分以