元プロレスラーでタレント・長州力（74）が19日に自身のYouTubeチャンネルを更新。道交法違反の疑いで書類送検されたお笑いタレント・長州小力（54）を呼び出し“愛の説教”をする場面があった。4月9日午前、中野区の交差点で警察官が交通違反の取り締まり中、小力が運転する乗用車が信号無視をし、停止させたところ、免許証の期限切れが発覚したという。 長州が「体調は良いの?」と問いかけると、小力は「自転車生活をして