今年4月、反則金制度（いわゆる青切符）の導入など、自転車に関する新しいルールが始まりました。これを受けて、弁護士ドットコムニュースが情報提供を呼びかけたところ、「ルールが複雑すぎる」「インフラが整っていない」といった怒りや戸惑いの声が数多く寄せられました。●そもそも「自転車レーン」が機能していない特に目立ったのは、「原則車道」とされても、実際には走行環境が整っていないという指摘です。地方ならではの