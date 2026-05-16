福岡県警筑紫野署は１５日、県内の男子大学生（１８）が、１６歳以上の自転車の交通違反者に反則金を科す「青切符（交通反則切符）」制度を悪用した詐欺被害にあったという通報が虚偽だったことを明らかにした。署によると、大学生は１２日、筑紫野市の道路を自転車で走行中、警察官のような服装の男から手信号違反で反則金を求められ、現金８０００円を渡したと通報。同署が詐欺事件として調べていたところ、大学生が１５日、