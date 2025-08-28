松竹は28日、大阪松竹座の興行を2026年5月公演をもって終了し、その後地下店舗も含めたビルを閉館すると発表した。建物の老朽化が理由としている。

松竹は「大阪道頓堀エリアに保有運営する大阪松竹座ビルにおいては、建物諸設備の老朽化に伴う対応として、大阪松竹座（劇場）での興行は2026年5月公演をもって終了し、その後地下店舗も含めたビルを閉館とさせていただきます」と報告した。

大阪松竹座ビルは1923年に活動写真館（映画館）として開業、その後1997年に演劇の劇場として新築開場し、多彩な興行を行ってきた。

閉館後の閉館後の建物の計画については「検討を進めており現時点では未定です」とし、「方針が決まり次第発表させていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

また、「劇場としての大阪松竹座は興行を一旦終了することになりますが、大阪における歌舞伎をはじめとする多彩なラインナップは場所を変えて様々な劇場やホールでの興行を継続してまいります。皆様にはご不便をおかけしますが、準備が整い次第、詳細は順次発表してまいりますので、しばらくお待ちくださいますよう重ねてお願い申し上げます」と伝えた。