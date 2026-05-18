先日、関西の路線バス京阪バスが定刻より早く出発したとして行政指導を受け、話題となった。 今年1月、京阪バスに利用者から「バスが予定時刻より早く出発したのではないか」と問い合わせがあった。バス会社がドライブレコーダーを調べたところ、大阪府枚方市の停留所を8時14分に出発するバスが4秒早い8時13分56秒に出発していたことが判明。さらにその先のバス停でもそれぞれ4秒、2秒、4秒、14秒早く出発した停留所