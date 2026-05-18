大阪府東大阪市の近畿大＝2021年6月近畿大の入学試験で、受験生に成り済ますなどして出願したとして、大阪府警は18日、業務妨害などの疑いで、大阪市浪速区、自営業野口瑞希容疑者（35）を逮捕した。府警によると「替え玉受験し、出願手続きをした」と容疑を認めている。容疑者は学習塾の元講師で、受験生は教え子。合格となったが、その後取り消しとなった。逮捕容疑は昨年9月、教え子の10代男性の代わりに英検2級を受験。昨