マーモットの「わらび」（マーモット村大阪提供）チョコレートを食べると中毒症状を引き起こす恐れがあるリス科の動物「マーモット」に、餌やり体験ができるカフェでチョコ菓子を与えたとして、大阪府警が動物愛護法違反の疑いで、30代の男性会社員＝同府箕面市＝を書類送検していたことが19日、府警への取材で分かった。マーモットは、同府守口市のカフェ「マーモット村大阪」で飼われている「わらび」。店によると雌の1歳。