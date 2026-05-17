高低差がある場所で土をせき止めるためにつくられた壁を「擁壁（ようへき）」といいます。この擁壁の崩落が、全国で相次いでいます。 【画像で見る】壁が突如バラバラと…全国で相次ぐ『擁壁崩落』その瞬間 大阪府吹田市では住宅地にある擁壁が崩落するトラブルも発生しています。なぜこのような事態が起こってしまうのでしょうか。 崩落の主な原因は「擁壁の老朽化」とみられる 雨の中を走行中、斜面のブロックが土砂