香港から金を密輸したとして、大阪府警は２０日、いずれも５０歳代の男３人を関税法違反容疑などで逮捕した。関西空港内で輸出入の手続きをする税関区域内に当時、輸出側と輸入側の利用者双方が使えるトイレがあり、香港から持ち込んだ金の受け渡し場所として使われたという。捜査関係者によると、３人は共謀して昨年１２月、金貨や金地金計４キロを香港国際空港から関西空港に無許可で持ち込み、消費税などの納付を免れた疑い