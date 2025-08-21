女優の吉瀬美智子さん（50）がインスタグラムを更新し、近影を披露した。副鼻腔炎に悩まされているという吉瀬さんが、初めて嗅覚障害に陥ったことを明かし、ネット上で吉瀬さんの体調を慮る声が多く上がっている。



【写真】薄化粧で持病を告白した吉瀬美智子さん。

吉瀬さんは、「いつもの副鼻腔炎で、今回初嗅覚障害」とし、「何を食べても飲んでも分からない」と病状を説明。あわせてアップされた自撮り写真では、物憂げな表情でカメラを見つめている。投稿の末尾には「改めて美味しいものを食べれる幸せをこの歳で知る・・・早く治ります様に」とつづった。



SNSでは、「長いお付き合いの副鼻腔炎、嗅覚障害、辛いですね」「表情に出てる気が…。しっかり休んで下さい」「大変ですね 早く良くなります様に」「爽やか美魔女の美智子さんでいられます様に！！」「無理されません様に…」「お大事にしてください。表情におもいっきり出てますね」「みっちゃん 早く味覚が戻りますよう」などのコメントがあった。



吉瀬さんは1975年2月17日生まれ、福岡県出身。主な出演作品には、TVドラマで「ダメマネ！ ーダメなタレント、マネジメントしますー」（日本テレビ）や、「愛の、がっこう。」（フジテレビ）などがある。「資生堂・エリクシール」や「アサヒ・GINON」のCMキャラクターも務める。