「母ちゃん、これ、家でも食いてぇよ」7人組アイドルグループ「Travis Japan」の松田元太が、熱々のシュウマイを食べながら、心のなかで味を絶賛する──。味の素冷凍食品株式会社「ザ★シュウマイ」のCMのワンシーンだが、このCMに、一部から苦言が出されているようだ。松田は2025年8月から、このシュウマイのCMに出演している。「部活帰りの学生や、子ども連れの家族客でにぎわう昔ながらの中華料理店で、まわりの客がシュウ