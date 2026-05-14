マクドナルドの公式Xが5月上旬に投稿した「サムライマック」シリーズの新商品宣伝動画が、「食べ物の広告としては異常過ぎる」と物議を醸しています。【動画】「食べてないじゃん」と炎上した動画動画では、指原莉乃さんプロデュースのアイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」メンバー・佐々木舞香さんが新商品の「サムライマック 炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を一口食べて咀嚼している様子が映されています。