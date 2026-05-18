亀田製菓は、発売50周年を迎えた「ハッピーターン」の新テレビCM「ハッピーターンのうた 50周年篇」を、18日から全国で放送開始した。CMでは、歌手の広瀬香美がブランド初となる公式ソング「ハッピーターンでto you」を歌唱。「幸せ（ハッピー）がお客様に戻って来る（ターン）ように」というブランドの願いと、節目の年ならではの高揚感を、明るく伸びやかな歌声で表現している。【動画】広瀬香美が熱唱！初の公式ソング「ハッ