5月16日までに歌手のアンジェラ・アキが自身のInstagramを更新。リハーサルスタジオで元気そうにしている画像をアップし、ファンからエールが寄せられている。アンジェラは去る7日、病院のベッドで全身に管をつけられて横たわる衝撃的な画像とともに、次のように綴った。《4/25から激痛が始まり、最初は食中毒と診断されそのまま数日我慢していたら耐えられなくなり救急搬送された時には盲腸が破裂していました》《数日入院し