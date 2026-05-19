生成型人工知能（AI）の拡散に伴い、仮想と現実の境界が曖昧になっているとの分析が出た。香港のサウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）は17日（現地時間）、「実在感の欠如：韓国はいかにしてAIに対する現実感覚を失ったのか（Reality deficit： how South Korea lost the plot on AI）」と題する記事を掲載し、韓国社会におけるAI誤乱用の実態を指摘した。同メディアは最近世界的に話題となった、いわゆる「野球場の女神」