7月30日にカムチャツカ半島東方沖で起きた地震にともない、日本各地で津波が確認された。



交通機関にもさまざまな影響があったが、SNS上でとりわけ大きな注目を集めたのがフェリー船、さんふわらあ号の事例。



「船長さん『本日の大洗港の入港を断念しました。今夜と明朝の簡単なお食事をご用意します。洋上で、ご家族、お仕事のご連絡がつながりづらい状況が続いており申し訳ありません。』全乗客が『船長よ謝らないでくれ』と思ってたと思う。全情報を船長が直接アナウンスしてるのすごい」



とその模様を紹介したのは自転車洗車専門店ラバッジョ代表の福井響さん（@hibike291）。



福井さんが乗船したさんふらわあ号は苫小牧港（北海道苫小牧市）から大洗港（茨城県大洗町）へ航行。津波の発生を受け予定していた30日の大洗港への入港を翌朝まで延期したのだが、その間の乗客への情報、食事、入浴の提供など懇切丁寧な対応が話題になっているのだ。



福井さんにお話を聞いた。



ーー今回、さんふわらあ号を利用された経緯は？



福井：私は自転車関連の会社をしているのですが、今回は毎日放送の自転車たびロケのサポートで北海道に滞在していました。今回の便はその帰り道で利用しました。



ーー入港断念がわかった際は？



福井：私自身、翌日も大した予定は入っていなかったので、電波さえ入れば仕事も何とかなるなと思い、コンセントのある窓際の席を探してそこをしばらくの仕事場にしました。



船内の乗客の中には、会社に電話したり、帰りを待つ家族に電話したりと翌日以降の予定の調整をしているような雰囲気でした。ただ全体的に夏休み旅行者が多かった印象で、あまり大慌てしている人はいませんでした。北海道での演出帰りの自衛隊グループもいましたが、皆さんオフの雰囲気で1日を思い思いに過ごされていましたね。



ただ台風によって海は少し荒れていたので、その影響で船酔いをしていた乗客はいました。それも1日以上船に乗っていると慣れてくるのか最後は元気に船の時間を楽しんでいました。



ーーさんふらわあ号の対応の印象はいかがでしたか？



福井：まず船長のアナウンスが印象的でした。初めの地震発生の船内放送から、ご自身の経験からくる的確な今後の予想、そして乗船者への配慮など、2時間おきに船内放送で船長の放送があり安心感がありました。また船長の言葉遣いが良い意味で、その人の性格が全面に出るような表現で、それもまた船長の人柄がでていて安心感に繋がりました。



夕食や朝食も提供され、むしろ1泊余分に船の旅を楽しませていただいたような気分にもなりました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



福井：最近はあまり投稿をしないアカウントになっていたのですが、これまでも災害時には何かしらの方法で役に立てることはないかとアカウントを動かすことがありました。今回はこのような形で誰か安心や、誰かの記憶の一つとして残るような事があったとすればとても嬉しく思います。



SNSユーザー達から



「揺れる飛行機とかもそうだけど、機長とか船長のアナウンスあると安心する」

「降ろしても、その後で津波が来ないとも限らないから、この判断は最適解だと思う。 乗船してる皆さんも、さんふらわぁの乗務員さんたちも大変でしょうが、あと少しだけ待ってみてください。 明日の朝には、皆様下船できますように。」

「本当に、さんふらわあさん初め、東京九州フェリーさん、日本海フェリーさん、素晴らしいですよ。 日本人とは 仕事に責任を持つとは… を、 体現して私たちに見せて下さいます。 飛行機じゃなく、北も西も、フェリー で行ってます。」



など数々の絶賛の声が寄せられた今回の投稿。緊急時に乗客の安全を守り切ったさんふらわあ号関係者の対応に称賛を送りたい。



なお今回の話題を提供してくれた福井さんが代表を務めるラバッジョは、日本初の自転車専門の洗車店。大阪府豊中市と東京都江戸川区に実店舗があり、YouTubeチャンネルでも自転車の洗車を広める発信をしているので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）