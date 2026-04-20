【モデルプレス＝2026/04/20】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、プロジェクト第1弾楽曲の詳細発表を延期したことがわかった。20日、グループの公式X（旧Twitter）にて報告された。【写真】M!LKメンバー、舞台上で号泣◆M!LK、プロジェクト詳細発表を延期Xでは「【ご案内】」と切り出し、「本日予定しておりました、プロジェクト第1弾楽曲の詳細解禁につきまして、津波警報の発令を受け、発表を後日へ延期させていただきます」