ＪＲ東日本は宮城県の気仙沼線で運行するＢＲＴ（バス高速輸送システム）で、特定の条件下でシステムが全ての運転操作を担う「レベル４」の自動運転の実証走行を、今月下旬にも始める方針を固めた。気仙沼線は東日本大震災の津波で線路の一部が流失した路線で、公共交通の効率化や運転手不足解消に向けた取り組みの一環となる。気仙沼線（走行区間７２・８キロ）は、被災後の２０１２年に一部区間をＢＲＴに転換した。２２年１