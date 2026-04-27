道内では２７日午前５時２４分ごろ、十勝南部を震源とする最大震度５強の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。JRによりますと、手稲駅始発の快速エアポートは札幌駅で停車しているということです。また、日高線が全区間で運休、根室線の池田―音別間の上下線でも運休が発生しています。札幌発、函館行の特急列車は札幌駅に停車中。釧路行きや帯広行の特急列車は出発が遅れています。ＮＥＸＣＯ東