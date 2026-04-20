【モスクワ共同】ロシア極東サハリン州のサハリン地域津波センターは20日、三陸沖で発生した地震で、クリール諸島（北方領土と千島列島）やサハリンに津波の恐れはないと発表した。インタファクス通信が報じた。日本の気象庁は、北方領土を含む北海道太平洋沿岸東部に津波注意報を出した。